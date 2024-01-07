Тайрон Лю предрекал доминирование «Клипперс» после обмена Джеймса Хардена

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю предупреждал всех соперников по Национальной баскетбольной ассоциации, что в скором времени «парусники» станут доминирующей командой в лиге после того, как в калифорнийский клуб перебрался Джеймс Харден.

«Всё будет хорошо, Эндрю. Всё в порядке. С нами всё будет в порядке. Им лучше воспользоваться этим сейчас», – говорил Тайрон Лю на одной из пресс-конференций.

Напомним, «Клипперс» обменяли разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс», после этого клуб из Калифорнии проиграл в шести матчах кряду. Но затем за 24 встречи в регулярном чемпионате НБА уступила всего в пяти матчах при 19 победах.

К тому же в определённый момент у «Клипперс» была самая продолжительная серия побед в сезоне-2023/2024, которая насчитывала девять матчей подряд.

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда победила в 22 матчах при 12 поражениях.