Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайрон Лю предрекал доминирование «Клипперс» после обмена Джеймса Хардена

Тайрон Лю предрекал доминирование «Клипперс» после обмена Джеймса Хардена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю предупреждал всех соперников по Национальной баскетбольной ассоциации, что в скором времени «парусники» станут доминирующей командой в лиге после того, как в калифорнийский клуб перебрался Джеймс Харден.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Всё будет хорошо, Эндрю. Всё в порядке. С нами всё будет в порядке. Им лучше воспользоваться этим сейчас», – говорил Тайрон Лю на одной из пресс-конференций.

Напомним, «Клипперс» обменяли разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс», после этого клуб из Калифорнии проиграл в шести матчах кряду. Но затем за 24 встречи в регулярном чемпионате НБА уступила всего в пяти матчах при 19 победах.

К тому же в определённый момент у «Клипперс» была самая продолжительная серия побед в сезоне-2023/2024, которая насчитывала девять матчей подряд.

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда победила в 22 матчах при 12 поражениях.

Сейчас читают:
Харден рассказал, как на его карьере сказывается отсутствие чемпионского перстня НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android