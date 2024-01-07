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Адетокунбо стал обладателем достижения, которое покорялось лишь двум игрокам НБА

Адетокунбо стал обладателем достижения, которое покорялось лишь двум игрокам НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал обладателем уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации, которое покорялось лишь двум игрокам в истории лиги.

29-летний Адетокунбо стал третьим игроком в истории НБА, набравшим в среднем больше 32 очков, 13 подборов и семи результативных передач при реализации с игры в 55% в 10 играх одного сезона. Данное достижение покорялось лишь центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу в период с 18 марта 2022 года по 5 апреля 2022 года и дважды — легенде НБА Уилту Чемберлену: с 8 февраля 1967 года по 28 февраля 1967 года и с 8 февраля 1966 года по 22 февраля 1966 года.

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:112. Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот.

Достижение Грик Фрика:
Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд НБА
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