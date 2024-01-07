Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легендарный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен встретились друг с другом во время одного из студенческих матчей, в котором принимал участие сын «короля» Бронни Джеймс.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

На видео, помимо Джеймса и Пиппена, присутствует сын легендарного игрока «Буллз» Скотти Пиппен-младший, которому Леброн очень обрадовался и пожал руку.

Напомним, Скотти Пиппен является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго». Форвард помог «быкам» выиграть два три-пита с 1991 по 1993 год и с 1996 по 1998 год. Помимо НБА, Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом — в Барселоне (1992) и в Атланте (1996).

Отметим, что 39-летний Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА.