«Это никуда не годится». Адетокунбо — об ужасной игре «Милуоки» в обороне

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо остался недоволен работой команды в защите в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс».

«Иногда нападение будет присутствовать, а иногда его и вовсе не будет. Тем не менее ваши усилия в обороне должны быть видны. А в обороне наших усилий не было. Не было гордости.

Ребята просто вели мяч, вели по прямой линии, попадали в «краску», совершали трёхочковые броски и забирали подборы в атаке. С нашей стороны ничего не было. Это были не «Милуоки Бакс». Мы не такие.

Это никуда не годится, чувак. Потому что прямо сейчас мы играем в баскетбол таким образом, особенно в обороне, это не для нас. Мы должны быть лучше. Мы не можем полагаться только на то, что в нападении мы наберём 130–140 очков каждый вечер… Так не работает», – сказал Яннис Адетокунбо на пресс-конференции после матча с «Хьюстон Рокетс».

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:112. Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот.