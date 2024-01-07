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«Это никуда не годится». Адетокунбо — об ужасной игре «Милуоки» в обороне

«Это никуда не годится». Адетокунбо — об ужасной игре «Милуоки» в обороне
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо остался недоволен работой команды в защите в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс».

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«Иногда нападение будет присутствовать, а иногда его и вовсе не будет. Тем не менее ваши усилия в обороне должны быть видны. А в обороне наших усилий не было. Не было гордости.

Ребята просто вели мяч, вели по прямой линии, попадали в «краску», совершали трёхочковые броски и забирали подборы в атаке. С нашей стороны ничего не было. Это были не «Милуоки Бакс». Мы не такие.

Это никуда не годится, чувак. Потому что прямо сейчас мы играем в баскетбол таким образом, особенно в обороне, это не для нас. Мы должны быть лучше. Мы не можем полагаться только на то, что в нападении мы наберём 130–140 очков каждый вечер… Так не работает», – сказал Яннис Адетокунбо на пресс-конференции после матча с «Хьюстон Рокетс».

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:112. Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 21, Грин - 16, Грин - 16, Ванвлит - 14, Смит II - 14, Уитмор - 12, Холидей - 11, Томпсон - 4, Тэйт - 4, Ландейл, Баллок, Марьянович
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 18, Миддлтон - 10, Коннотон - 9, Лопес - 7, Портис - 6, Боучэмп - 5, Бисли - 3, Пэйн - 1, Джексон - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
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