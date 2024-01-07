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Самара — ЦСКА. Прямая трансляция
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Анзулович: у «Самары» много проблем перед матчем с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Анзулович: у «Самары» много проблем перед матчем с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с лидером турнирной таблицы московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«У нас достаточно проблем перед этим матчем: несколько игроков травмированы и пропустили тренировки. Но, когда играешь с ЦСКА, ты не должен думать о проблемах: играя с лидером чемпионата, нужно пользоваться каждым моментом, который ты получаешь. Мы должны показать нашу лучшую игру перед своими болельщиками! ЦСКА силён и индивидуально, и командной игрой, и защитой, и нападением. Чтобы у нас были шансы, нам нужно показать хорошую командную игру», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Самары» с ЦСКА пройдёт сегодня, 7 января (17:00 мск). На данный момент столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 17 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Самара» занимает шестое место в чемпионате с 10 победами при девяти поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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