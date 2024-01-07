Анзулович: у «Самары» много проблем перед матчем с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с лидером турнирной таблицы московским ЦСКА.

«У нас достаточно проблем перед этим матчем: несколько игроков травмированы и пропустили тренировки. Но, когда играешь с ЦСКА, ты не должен думать о проблемах: играя с лидером чемпионата, нужно пользоваться каждым моментом, который ты получаешь. Мы должны показать нашу лучшую игру перед своими болельщиками! ЦСКА силён и индивидуально, и командной игрой, и защитой, и нападением. Чтобы у нас были шансы, нам нужно показать хорошую командную игру», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Самары» с ЦСКА пройдёт сегодня, 7 января (17:00 мск). На данный момент столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 17 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Самара» занимает шестое место в чемпионате с 10 победами при девяти поражениях.