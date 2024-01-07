Сиакам – о возможном обмене из «Торонто»: не обращаю внимания

Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам рассказал, что не обращает внимания на слухи о его возможном обмене из канадского клуба.

«На самом деле я ни на что не обращаю внимания. У меня есть люди, которые работают над этим. Я играю в баскетбол. Я баскетболист, и это все, на чем я стараюсь сосредоточиться», – приводит слова Паскаля Сиаками Bleacher Report.

Отметим, что «Торонто» в связи с не самыми лучшим результатами в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации всё чаще упоминается в слухах об обмене своих лидеров.

Напомним, недавно «Нью-Йорк Никс» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта на лёгкого форварда «Торонто» О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.