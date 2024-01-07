«Уралмаш» одержал самую крупную победу в истории Единой лиги ВТБ, обыграв «Минск»

Сегодня, 7 января, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «ДИВС Ураломчка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 104:72.

Хозяева паркета лучше начали матч и завершили первую четверть с перевесом в четыре очка – 24:20. Второй игровой отрезок проходил под полным контролем «Уралмаша», который разгромил соперника со счётом 28:18. Итоговый результат половины – 52:38 в пользу екатеринбургского клуба.

Перерыв не пошёл на пользу гостям из Беларуси, команда уступила хозяев со счётом 20:22 в третьей четверти. В заключительной десятиминутке «Минск» совсем расклеился и проиграл с ещё большим отставанием от «Уралмаша», 30-14 в пользу хозяев паркета.

Отметим, что этот матч стал самым результативным в плане личной статистики для «Уралмаша». Ранее клуб из Екатеринбурга забрасывал 101 очко в матче с «Минском», который проходил 7 ноября.