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«Уралмаш» одержал самую крупную победу в истории Единой лиги ВТБ, обыграв «Минск»

«Уралмаш» одержал самую крупную победу в истории Единой лиги ВТБ, обыграв «Минск»
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Сегодня, 7 января, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «ДИВС Ураломчка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 104:72.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева паркета лучше начали матч и завершили первую четверть с перевесом в четыре очка – 24:20. Второй игровой отрезок проходил под полным контролем «Уралмаша», который разгромил соперника со счётом 28:18. Итоговый результат половины – 52:38 в пользу екатеринбургского клуба.

Перерыв не пошёл на пользу гостям из Беларуси, команда уступила хозяев со счётом 20:22 в третьей четверти. В заключительной десятиминутке «Минск» совсем расклеился и проиграл с ещё большим отставанием от «Уралмаша», 30-14 в пользу хозяев паркета.

Отметим, что этот матч стал самым результативным в плане личной статистики для «Уралмаша». Ранее клуб из Екатеринбурга забрасывал 101 очко в матче с «Минском», который проходил 7 ноября.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
104 : 72
Минск
Минск
Уралмаш: Захаров - 20, Эллис - 19, Писклов - 15, Нэвелс - 15, Даглас - 11, Уиттакер - 8, Пынько - 8, Михеев - 3, Нэльсон - 3, Глазунов - 2, Новиков, Балашов
Минск: Огунгбени-Джексон - 25, Чебашек - 14, Коско - 7, Стубеда - 6, Зечевич - 5, Микульский - 5, Куратник - 5, Мотовилов - 3, Аладко - 2, Щербаков, Борисевич, Секушенко
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