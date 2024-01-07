Сербский разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич получил травму голеностопа в игре национального чемпионата с «Олимпией Цедевитой» (86:96). Его состояние будет оценено в ближайшее время.

Во время игры Теодосич наступил на ногу игроку соперника. Оказавшись на паркете, баскетболист сразу схватился за лодыжку, после чего отправился на скамейку запасных.

Тренер «Црвены Звезды» Джаннис ответил на вопрос о здоровье баскетболиста на послематчевой пресс-конференции:

«Это не травма колена, а травма голеностопа. Посмотрим, будет ли он в порядке, нам скажет врач».

Стоит отметить, что в лазарете сербской команды теперь находятся три человека. Помимо Теодосича, для матчей недоступны Никола Топич и Лука Митрович.