Пол Джордж вспомнил о своем опыте защиты против Деррика Роуза в 2011-м

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о том, как его поставили защищаться против Деррика Роуза в 2011 году.

«Помню, как в плей-офф мы обсуждали схемы, подборы, кто кого защищает, и мне сказали: «Окей, ты играешь с Роузом». Что? Я только начал играть, и вы доверяете мне охранять MVP? Но я такой: «Ладно, ставьте». Я принял вызов. Это было безумие — играть с ним, видеть его перед собой. Потому что, не буду врать, в том году он был неприкасаемым. У меня было чувство, что я хорошо играю против него,, а потом я посмотрел на счёт — 40. Чёрт возьми, а я думал, что сегодня был неплох.

Я никогда не видел никого другого, кто обладал бы такими акробатическими способностями. При этом он ещё и вмазать тебе может», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».