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ЦСКА на выезде обыграл «Самару»

ЦСКА на выезде обыграл «Самару»
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Во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местная «Самара» принимала ЦСКА. Счёт встречи — 92:82 в пользу гостей. Игру обслуживал судейский корпус в составе Евгения Островского, Семёна Овинова и Александра Лазуткина.

Стоит отметить, что первая половина осталась за хозяевами, а перед началом заключительной четверти счёт в матче был равным.

Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл, который записал в свой актив 25 очков. В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал Михаил Кулагин — 17 очков.

После 20 игр регулярного чемпионата армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 18 побед при двух поражениях. «Самара» идёт восьмой — 10 побед и 10 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
82 : 92
ЦСКА
Москва
Самара: М. Кулагин - 17, Загорац - 13, Далтон - 10, Роберсон - 9, Хоукинс - 8, Ребич - 7, Томпсон - 7, Платонов - 6, Гудумак - 5, Разумов, Викторов, Умрихин
ЦСКА: Тримбл - 23, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 15, Астапкович - 11, Карданахишвили - 9, Антонов - 8, Джекири - 4, Руженцев - 4, Уэйр - 3, Михайловский, Ухов, Клюев
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