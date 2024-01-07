ЦСКА на выезде обыграл «Самару»

Во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местная «Самара» принимала ЦСКА. Счёт встречи — 92:82 в пользу гостей. Игру обслуживал судейский корпус в составе Евгения Островского, Семёна Овинова и Александра Лазуткина.

Стоит отметить, что первая половина осталась за хозяевами, а перед началом заключительной четверти счёт в матче был равным.

Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл, который записал в свой актив 25 очков. В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал Михаил Кулагин — 17 очков.

После 20 игр регулярного чемпионата армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 18 побед при двух поражениях. «Самара» идёт восьмой — 10 побед и 10 поражений.