Сербский тренер «Енисея» Арсич: Единая лига ВТБ ничем не уступает Евролиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.

«Почему российские игроки не так востребованы в Европе, как сербские? Я просто думаю, что так работает рынок. Если сербскому тренеру предложат на выбор «Енисей» или «Лейкерс», конечно он выберет Лос-Анджелес. Но для российских игроков на родине более лучшие условия, в первую очередь, и финансовые. Я думаю, каждому легче играть там, где все говорят на твоем языке. У каждого есть амбиции попасть в НБА, но я не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут что-то большее игрокам, чем в Лиге ВТБ. Здесь очень хорошая организация, можно сказать, что ничем не уступает Евролиге», — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сербский специалист возглавил «Енисей» летом 2023 года. Под его руководством команда выдала лучший старт в своей истории в рамках Единой лиги ВТБ.

Читайте большое интервью Йовицы Арсича на «Чемпионате» 8 января в 08:00 по московскому времени.