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В «Минске» отреагировали на поражение с разгромным счётом от «Уралмаша»

В «Минске» отреагировали на поражение с разгромным счётом от «Уралмаша»
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И.о. главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (72:104).

«Прежде всего, поздравляю соперника с уверенной победой, «Уралмаш» здорово играл, показал хороший уровень, высокий процент попадания, большое количество передач. Что касается нас – я бы сказал, что 28 минут мы оставались в игре и выполняли план на матч. У нас была дисциплина. В определенный момент мы посыпались, было много потерь с нашей стороны, это не позволяло нам уменьшить разницу в счете», — приводит слова Суховецкого пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Отметим, что этот матч стал самым результативным для «Уралмаша» в плане личной статистики. Ранее клуб из Екатеринбурга набирал максимум 101 очко в матче с «Минском», который прошёл 7 ноября.

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