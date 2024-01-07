Райкович прокомментировал победу в матче с «Самарой»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (92:82).

«В первую очередь хотел бы поздравить «Самару»: отличная игра, хорошая атмосфера в зале – приятно было здесь играть. У нас были определенные проблемы, но во второй половине мы стали лучше играть в защите, это и предопределило результат. Поначалу мы не попали в игровой ритм, было недостаточно концентрации и самоотдачи, где-то не добежали, где-то не доработали, проиграли подбор», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После 20 игр регулярного чемпионата армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 18 побед при двух поражениях. «Самара» идёт восьмой — 10 побед и 10 поражений.