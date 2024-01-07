«Я абсолютно разочарован нашей игрой». Анзулович — о поражении в игре с ЦСКА

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:92).

«Поздравляю ЦСКА. Это была хорошая игра для болельщиков. Но я абсолютно разочарован нашей игрой. Это не тот уровень, который нам нужен. В первые тринадцать минут мы контролировали события, мы вели в счете, имея преимущество в 11 очков – но потом перестали работать. Может быть, это наш уровень, наш максимум, наша реакция на ситуацию, сложившуюся в команде, когда у нас есть игроки, которые не готовятся к матчам. Это причина, почему я разочарован игрой: мы не показали тот уровень ответственности, который нам необходим с первой до последней минуты», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.