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О'Нил считает, что Эмбиид должен выиграть титул, иначе Эй Смит уничтожит его на своём шоу

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил пошутил о том, как отнесится журналист Стивен Эй Смит к неудачам лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида.

«Если Джоэл не выиграет, вы убьете его, себя, свое шоу. У Йокича есть преимущество в борьбе с ним, он уже побеждал.

Джоэл Эмбиид — потрясающий талант, определенно номер 1, номер 2, но если он не выиграет, Эй Смит его убьёт», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Напомним, Шакил О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000—2002, 2006). Он является 15-кратным участником матча всех звёзд НБА (1993—1998, 2000—2007, 2009).

Ранее О’Нил призвал тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона не думать о лишнем весе, а разозлиться на самого себя из-за неудачных выступлений в последнее время.