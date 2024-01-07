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«Я больше не ищу похвалы». Тейтум рассказал о своих приоритетах

«Я больше не ищу похвалы». Тейтум рассказал о своих приоритетах
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, что он сосредоточен на командных успехах больше, чем на индивидуальных наградах.

«Я больше не ищу похвалы, наверное. Я многого добился в своей карьере, и сейчас я действительно нахожусь на том этапе, когда хочу преодолеть этот подъём, хочу вернуться в финал, хочу помочь нам выиграть чемпионат.

Может быть, я и не стану MVP, но я просто пытаюсь помочь нам оставаться лучшей командой лиги и вношу свой вклад. Если люди это признают и видят, то я ценю это. Если нет, то всё нормально», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.

Вчера, 6 января, Тейтум стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому потребовалось наименьшее время для того, чтобы заработать 30 очков, пять подборов и пять результативных передач.

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