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Отто Портер получил чемпионский перстень «Голден Стэйт» с рук Стефена Карри

Отто Портер получил чемпионский перстень «Голден Стэйт» с рук Стефена Карри
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт — 76:49 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард «Торонто» Отто Портер перед игрой на специальной традиционной церемонии получил чемпионский перстень за 2022 год с рук разыгрывающего, лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри. В прошлом сезоне Портер практически не играл из-за травмы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что летом 2021 года Портер подписал с «Уорриорз» однолетний контракт на $ 2,39 млн. После чемпионства в НБА в сезоне-2021/2022 ныне 30-летний баскетболист перешёл в «Рэпторс», заключив с клубом из Канады двухлетний контракт.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Муди - 21, Джексон-Дэвис - 16, Куминга - 13, Шарич - 11, Луни - 10, Карри - 9, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Уиггинс - 3, Джозеф, Робинсон
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Буше - 17, Сиакам - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 13, Куикли - 9, Барнс - 6, Янг - 3, Портер - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
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