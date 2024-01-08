Отто Портер получил чемпионский перстень «Голден Стэйт» с рук Стефена Карри

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт — 76:49 в пользу гостей.

Лёгкий форвард «Торонто» Отто Портер перед игрой на специальной традиционной церемонии получил чемпионский перстень за 2022 год с рук разыгрывающего, лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри. В прошлом сезоне Портер практически не играл из-за травмы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что летом 2021 года Портер подписал с «Уорриорз» однолетний контракт на $ 2,39 млн. После чемпионства в НБА в сезоне-2021/2022 ныне 30-летний баскетболист перешёл в «Рэпторс», заключив с клубом из Канады двухлетний контракт.