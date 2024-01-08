Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин появился на скамейке запасных во время матча «Голден Стэйт» — «Торонто»

Грин появился на скамейке запасных во время матча «Голден Стэйт» — «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт — 76:53 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин перед стартовым вбрасыванием был замечен на скамейке запасных калифорнийского клуба. Отметим, что Грин не принимает участия в играх с 12 декабря из-за полученной от НБА дисквалификации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее сообщалось, что после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем форвард «Уорриорз» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Муди - 21, Джексон-Дэвис - 16, Куминга - 13, Шарич - 11, Луни - 10, Карри - 9, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Уиггинс - 3, Джозеф, Робинсон
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Буше - 17, Сиакам - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 13, Куикли - 9, Барнс - 6, Янг - 3, Портер - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android