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Грин появился на скамейке запасных во время матча «Голден Стэйт» — «Торонто»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт — 76:53 в пользу гостей.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин перед стартовым вбрасыванием был замечен на скамейке запасных калифорнийского клуба. Отметим, что Грин не принимает участия в играх с 12 декабря из-за полученной от НБА дисквалификации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее сообщалось, что после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем форвард «Уорриорз» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.