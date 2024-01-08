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Леброн Джеймс исполнил мощный постер-данк с нарушением на себе правил

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт 81:77 в пользу хозяев.

В начале третьей четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, сделав в быстром отрыве постер-данк с нарушением на себе правил со стороны лёгкого форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 33 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, делая 7,4 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,6, трёхочковых — 39,8.