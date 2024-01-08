Йокич стал автором уникальной статистики для игроков, набравших менее пяти очков
Поделиться
Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победа со счётом 131:114.
Йокич в общей сложности провёл на площадке 25 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 3 с игры), 16 результативных передач, семь подборов и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+16».
Таким образом, сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим за встречу как минимум 15 результативных передач, пять подборов и пять блок-шотов, набрав при этом менее пяти очков.
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 18, Уотсон - 15, Джексон - 13, Джордан - 9, Гордон - 8, Браун - 7, Йокич - 4, Ки - 2, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Бёркс - 18, Богданович - 14, Айви - 13, Нокс - 12, Ливерс - 11, Уайзмен - 9, Сассер - 7, Томпсон - 5, Каннингем - 3, Хейз - 2, Харрис, Багли III
Комментарии
- 8 января 2024
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:42
-
07:37
-
07:18
-
06:21
-
06:11
-
05:56
-
05:51
-
05:40
-
00:35
- 7 января 2024
-
23:21
-
22:49
-
22:42
-
21:58
-
20:57
-
20:46
-
20:30
-
19:57
-
19:55
-
19:24
-
18:54
-
18:50
-
17:54
-
17:44
-
17:36
-
16:50
-
16:29
-
15:55
-
14:56
-
14:01
-
13:05
-
12:47
Партнерский контент