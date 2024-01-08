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Йокич стал автором уникальной статистики для игроков, набравших менее пяти очков

Йокич стал автором уникальной статистики для игроков, набравших менее пяти очков
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Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победа со счётом 131:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Йокич в общей сложности провёл на площадке 25 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 3 с игры), 16 результативных передач, семь подборов и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+16».

Таким образом, сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим за встречу как минимум 15 результативных передач, пять подборов и пять блок-шотов, набрав при этом менее пяти очков.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 18, Уотсон - 15, Джексон - 13, Джордан - 9, Гордон - 8, Браун - 7, Йокич - 4, Ки - 2, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Бёркс - 18, Богданович - 14, Айви - 13, Нокс - 12, Ливерс - 11, Уайзмен - 9, Сассер - 7, Томпсон - 5, Каннингем - 3, Хейз - 2, Харрис, Багли III
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