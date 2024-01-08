Йокич стал автором уникальной статистики для игроков, набравших менее пяти очков

Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победа со счётом 131:114.

Йокич в общей сложности провёл на площадке 25 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 3 с игры), 16 результативных передач, семь подборов и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+16».

Таким образом, сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим за встречу как минимум 15 результативных передач, пять подборов и пять блок-шотов, набрав при этом менее пяти очков.