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«Лейкерс» впервые с 2020 года одержали две победы подряд над «Клипперс»

«Лейкерс» впервые с 2020 года одержали две победы подряд над «Клипперс»
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Сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу «Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что «озёрники» впервые с 2020 года одержали над «Клипперс» две победы подряд. Отметим, что с 2015 года «парусники» одержали над «Лейкерс» 29 побед и потерпели восемь поражений.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард, лидер «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), восемь подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «+5».

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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