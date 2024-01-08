«Лейкерс» впервые с 2020 года одержали две победы подряд над «Клипперс»

Сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу «Лейкерс».

Примечательно, что «озёрники» впервые с 2020 года одержали над «Клипперс» две победы подряд. Отметим, что с 2015 года «парусники» одержали над «Лейкерс» 29 побед и потерпели восемь поражений.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард, лидер «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), восемь подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «+5».