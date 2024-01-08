Игроки «Нью-Орлеана» установили уникальное клубное достижение по трёхочковым

Сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 133:100 в пользу «Нью-Орлеана».

Примечательно, что 10 разных игроков «Пеликанс» реализовали как минимум один трёхочковый бросок. Таким образом, был установлен клубный рекорд по количеству удачных попаданий из-за дуги разными игроками команды.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Си Джей Макколлум. На его счету 30 очков (11 из 16 с игры), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Макколлума составил «+31».