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Игроки «Нью-Орлеана» установили уникальное клубное достижение по трёхочковым

Игроки «Нью-Орлеана» установили уникальное клубное достижение по трёхочковым
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Сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 133:100 в пользу «Нью-Орлеана».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что 10 разных игроков «Пеликанс» реализовали как минимум один трёхочковый бросок. Таким образом, был установлен клубный рекорд по количеству удачных попаданий из-за дуги разными игроками команды.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Си Джей Макколлум. На его счету 30 очков (11 из 16 с игры), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Макколлума составил «+31».

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 133
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Хаертер - 17, Сабонис - 17, Эллис - 13, Везенков - 11, Эдвардс - 10, Барнс - 10, Мюррэй - 8, Монк - 6, Джонс - 4, Фокс - 3, Дуарте - 1, Макги, Митчелл, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 30, Ингрэм - 15, Валанчюнас - 15, Дэниэлс - 14, Хоукинс - 12, Маршалл - 11, Мёрфи - 11, Джонс - 9, Зеллер - 7, Робинсон-Эрл - 7, Нэнс - 2, Лидделл
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