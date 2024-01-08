Адетокунбо: «Милуоки» должен стать лучше во всех аспектах

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу своей команды.

«Мы должны стать лучше. Мы должны играть лучше. Нам нужно лучше защищаться. Мы должны лучше доверять друг другу. Нам нужно тренироваться лучше. Каждая вещь, каждый должен быть лучше. Все. Начиная с ответственного за форму и оборудование.

Ему нужно лучше стирать нашу одежду. Скамейка должна быть лучше. Лидеры команды должны быть более громкими. Нам нужно делать больше бросков. Нам нужно лучше защищаться. Нам нужна лучшая стратегия. Мы должны стать лучше», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:112. Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: