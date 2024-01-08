Попович саркастически ответил на вопрос журналиста о матче с «Кливлендом»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович перед поражением в матче с «Кливленд Кавальерс» (115:117) саркастически ответил на вопрос одного из журналистов о том, собирается ли его команда что-то делать с проходами соперника.

«О, скорее всего, мы не будем пытаться им мешать забивать. Если хотите, я могу наговорить здесь всякой ерунды», — сказал тогда Попович.

Попович славится тем, что часто даёт яркие ответы на пресс-конференциях.

Сама встреча прошла в упорной борьбе, но в конечном итоге «Спёрс» потерпели поражение. Команда Поповича идёт на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе пять побед при 30 поражениях. Что касается Кливленда, то он идёт шестым на Востоке — 21 победа, 15 поражений.