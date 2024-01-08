Попович рассказал, есть ли разница между иностранными и американскими баскетболистами

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович ответил на вопрос об отличиях баскетболистов разных национальностей.

«Нет никакой разницы, баскетболиста какой национальности ты тренируешь. Это баскетбол, как его ни назови. Те же основы — победа, поражение. Важен талант, навыки, сердце. А откуда ты родом — из Чили, Аргентины, Боливии или Массачусетса в США — это неважно», — приводит слова Поповича Sportskeeda.

Недавно Попович перед поражением в матче с «Кливленд Кавальерс» (115:117) саркастически ответил на вопрос одного из журналистов о том, собирается ли его команда что-то делать с проходами соперника.

«Сан-Антонио» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе пять побед при 30 поражениях.