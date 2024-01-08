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Леброн Джеймс назвал главного человека в «Клипперс»

Леброн Джеймс назвал главного человека в «Клипперс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю главным человеком в команде.

«Они выглядят великолепно… Вы сказали «Клипперс» Джеймса Хардена? Нет, это «Ти-Лью Клипперс», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

Напомним, сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал как раз лёгкий форвард, лидер «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), сделавший восемь подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «+5».

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