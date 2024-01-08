Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам игровой недели. В неё вошли Александр Хоменко, представляющий МБА; Рэйшон Хэммондс из саратовского «Автодора»; разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, форвард казанского УНИКСа Ненад Димитриевич, а также Андрей Мартюк из «Локомотива-Кубань».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ после 20 игр регулярного чемпионата занимает ЦСКА. В активе армейцев 18 побед при двух поражениях. За армейцами идёт УНИКС, на счету которого 16 побед при четырёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед – шесть поражений). Стоит отметить и «Локомотив-Кубань», который также одержал 14 побед и потерпел шесть неудач.