Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» впервые с 2019 года обыграл УНИКС

«Енисей» впервые с 2019 года обыграл УНИКС
Комментарии

Сегодня, 8 января, «Енисей» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:80). Эта победа стала первой для красноярской команды в матчах с казанцами с декабря 2019 года.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков. У УНИКСа наилучшую результативность показал Ненад Дмитриевич — 25 очков.

Таким образом, УНИКС прервал свою победную серию из семи матчей. Несмотря на это, команда осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата (18 побед, три поражения). «Енисей» идёт пятым — 12 побед при девяти поражениях.

Примечательно, что УНИКС также прервал свою семиматчевую победную серию и в играх с «Енисеем». Именно столько игр, не включая сегодняшнюю, команды провели после матча в декабре 2019-го.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 января 2024, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
94 : 80
УНИКС
Казань
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Балашов - 17, Карпенко - 16, Хопкинс - 13, Бич - 12, Белянков - 5, Топтунов - 2, Лобарев, Сонько, Шлегель, Загретдинов
УНИКС: Димитриевич - 25, Найт - 17, Д. Кулагин - 15, Бако - 10, Грин - 7, Лабери - 6, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android