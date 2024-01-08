Горан Сашич раскритиковал Паркера за слова в адрес Поццекко

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги Горан Сашич раскритиковал слова президента АСВЕЛа Тони Паркера в адрес бывшего главного тренера команды Джанмарко Поццекко.

«Мы были основаны в сезон, похожий на нынешний, и это показывает, что ответственность возлагается исключительно на тренеров, а увольнения выглядят единственным решением, к которому приходят клубы. В этом сезоне на данный момент произошло семь увольнений, и даже новая эра ознаменовалась тем, что тренер был уволен еще до начала сезона. Но положительной новостью является то, что клубы хотя бы выполняют свои обязательства перед уволенными тренерами. И все же я думаю, что в Датском королевстве что-то не так.

Я должен отметить очень удивительное поведение бывшего чемпиона НБА. Заявления Тони Паркера после увольнения тренера Поццекко практически отражают организацию АСВЕЛ и его решения. И это не первый раз, когда он так поступает», — приводит слова Сашича Eurohoops.