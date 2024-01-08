Банкеро стал автором уникального достижения «Орландо» в шестиматчевых сериях

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 117:110.

Банкеро в общей сложности провёл на площадке 45 минут, набрав суммарно 35 очков (13 из 29 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), 10 подборов, четыре результативные передачи и три перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+18».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал первым игроком в истории «Орландо», который за шестиматчевую игровую серию набирал в среднем как минимум 32 очка, девять подборов и шесть результативных передач. В текущем сезоне Банкеро 23,1 очка в среднем за игру.