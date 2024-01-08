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Банкеро стал автором уникального достижения «Орландо» в шестиматчевых сериях

Банкеро стал автором уникального достижения «Орландо» в шестиматчевых сериях
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 117:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Банкеро в общей сложности провёл на площадке 45 минут, набрав суммарно 35 очков (13 из 29 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), 10 подборов, четыре результативные передачи и три перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+18».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал первым игроком в истории «Орландо», который за шестиматчевую игровую серию набирал в среднем как минимум 32 очка, девять подборов и шесть результативных передач. В текущем сезоне Банкеро 23,1 очка в среднем за игру.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
117 : 110
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Банкеро - 35, Хьюстан - 25, Саггс - 16, Вагнер - 15, Битадзе - 11, Энтони - 10, Океке - 3, Куин - 2, Блэк, Инглс, Фульц, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 31, Мюррей - 24, Богданович - 18, Бей - 16, Джонсон - 12, Оконгву - 5, Капела - 4, Форрест, Ланди, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
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