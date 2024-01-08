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«Мы вышли без агрессии». Перасович — о поражении в игре «Енисеем»

«Мы вышли без агрессии». Перасович — о поражении в игре «Енисеем»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«В первую очередь я тебе хотел бы поздравить «Енисей» с заслуженной победой. Сегодня они выглядели гораздо лучше на площадке. К сожалению, моя команда с самого начала вышла на паркет без необходимой агрессии, энергии. Поэтому мы не смогли выйти на ту скорость игры, которая нужна была, чтобы конкурировать сегодня с ними. Мы показали сегодня, возможно, одну из худших игр сезона и не вышли на свой уровень. Имея возможности подтянуться по счету, мы уступали в ключевых мелочах, таких как подбор, спорные мячи или элементарная агрессия в желании вырвать мяч. Сегодня в этих аспектах соперник был сильнее и заслуженно победил», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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