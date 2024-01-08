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В Евролиге рассказали о работе над введением принципа обмена игроков

В Евролиге рассказали о работе над введением принципа обмена игроков
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Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги Горан Сашич сообщил о работе лиги и Ассоциации игроков Евролиги (ELPA) над введением принципа обмена баскетболистов между командами.

«Нам необходимо подумать о том, как работать на благо баскетбола. Четыре года назад мы думали, что негативная практика увольнений решается путём создания Арбитражного суда для разрешения споров в Евролиге.

Мы приходим к выводу, что необходимо равномерно распределить ответственность за результаты. Мы будем работать с Евролигой и ELPA над введением принципа обмена игроков, который можно было бы применять со следующего сезона», — приводит слова Сашича Meridian Sport.

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