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Энтони Дэвис объяснил, за счёт чего «Лейкерс» одолели «Клипперс»

Энтони Дэвис объяснил, за счёт чего «Лейкерс» одолели «Клипперс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:103).

«Мы играли усердно. Мы играли так, как будто нам была необходима победа, как будто обязательно должны были победить. Сражались и в атаке, и в обороне. Мы знаем, что у нас есть в раздевалке. Знаем, что нужно для победы. Мы продемонстрировали это.

В этой лиге сложно одерживать победы. До встречи с «Клипперс» мы имели серию из четырёх поражений кряду. Нам необходимо побеждать, нужно наращивать темп», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

В прошедшем матче Энтони Дэвис набрал 22 очка, совершил 10 подборов, поставил один блокшот и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три перехвата.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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