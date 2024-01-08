Энтони Дэвис объяснил, за счёт чего «Лейкерс» одолели «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:103).

«Мы играли усердно. Мы играли так, как будто нам была необходима победа, как будто обязательно должны были победить. Сражались и в атаке, и в обороне. Мы знаем, что у нас есть в раздевалке. Знаем, что нужно для победы. Мы продемонстрировали это.

В этой лиге сложно одерживать победы. До встречи с «Клипперс» мы имели серию из четырёх поражений кряду. Нам необходимо побеждать, нужно наращивать темп», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

В прошедшем матче Энтони Дэвис набрал 22 очка, совершил 10 подборов, поставил один блокшот и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три перехвата.