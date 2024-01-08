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Леонард не набрал ни одного очка после шести бросков, играя против Леброна

Леонард не набрал ни одного очка после шести бросков, играя против Леброна
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард ни разу за шесть бросков не сумел поразить кольцо «Лос-Анджелес Лейкерс», когда против него защищался форвард Леброн Джеймс. Это произошло во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между двумя командами из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» одержали победу со счётом 106:103.

Пять из шести неудачных бросков Кавай Леонард совершил с трёхочковой дистанции. При этом суммарно форвард «Клипперс» набрал 15 очков, совершил восемь подборов и две результативные передачи. Также он допустил три потери.

Самым результативным игроком в составе победителей стал как раз лёгкий форвард, лидер «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), сделавший восемь подборов и отдавший семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «+5».

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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