Леонард не набрал ни одного очка после шести бросков, играя против Леброна

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард ни разу за шесть бросков не сумел поразить кольцо «Лос-Анджелес Лейкерс», когда против него защищался форвард Леброн Джеймс. Это произошло во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между двумя командами из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» одержали победу со счётом 106:103.

Пять из шести неудачных бросков Кавай Леонард совершил с трёхочковой дистанции. При этом суммарно форвард «Клипперс» набрал 15 очков, совершил восемь подборов и две результативные передачи. Также он допустил три потери.

Самым результативным игроком в составе победителей стал как раз лёгкий форвард, лидер «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), сделавший восемь подборов и отдавший семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «+5».