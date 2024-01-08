Дрэймонд Грин рассказал, что комиссионер НБА Сильвер отговорил его заканчивать карьеру

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сообщил, что комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отговорил его заканчивать карьеру после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем.

«Я сказал ему: «Адам, это слишком для меня, я заканчиваю карьеру». Он ответил: «Ты принимаешь очень опрометчивое решение, и я не позволю тебе сделать это», — приводит слова Грина The Volume в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дрэймонд Грин будет допущен до игр после 12-матчевой дисквалификации. Также сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Голден Стэйт» начал работать с психологом.