Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин рассказал, что комиссионер НБА Сильвер отговорил его заканчивать карьеру

Дрэймонд Грин рассказал, что комиссионер НБА Сильвер отговорил его заканчивать карьеру
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сообщил, что комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отговорил его заканчивать карьеру после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем.

«Я сказал ему: «Адам, это слишком для меня, я заканчиваю карьеру». Он ответил: «Ты принимаешь очень опрометчивое решение, и я не позволю тебе сделать это», — приводит слова Грина The Volume в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дрэймонд Грин будет допущен до игр после 12-матчевой дисквалификации. Также сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Голден Стэйт» начал работать с психологом.

Материалы по теме
Видео
Грин появился на скамейке запасных во время матча «Голден Стэйт» — «Торонто»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android