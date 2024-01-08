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Д'Анджело Расселл отказался общаться с журналистами после победы над «Клипперс»

Д'Анджело Расселл отказался общаться с журналистами после победы над «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл не стал общаться с прессой после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает журналист Дэн Войке в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли со счётом 106:103. Д'Анджело Расселл набрал 13 очков, совершил один блокшот и отдал шесть результативных передач. Баскетболист пропустил последние три игры из-за ушиба копчика.

В нынешнем сезоне Д'Анджело Расселл принял участие в 33 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс». В среднем 27-летний разыгрывающий набирает 14.7 очков за игру, совершает 2.8 подборов и отдаёт 6.1 результативных передач.

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