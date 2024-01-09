НБА объявила имена лучших игроков 11-й недели в двух конференциях

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала турецкого центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна лучшим игроком 11-й недели в Западной конференции. Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон был признан лучшим в Восточной конференции.

За этот период Алперен Шенгюн в среднем набирал 24 очка за матч, совершал семь подборов и отдавал 4.5 результативных передач. «Хьюстон Рокетс» провёл четыре встречи, одержал три победы и потерпел одно поражение. В данный момент команда располагается на восьмой строчке конференции.

Фото: НБА

Джейлен Брансон в среднем набирал 27.3 очков за матч, совершал 3.3 подборов и отдавал 9.3 результативных передач. «Нью-Йорк Никс» принял участие в четырёх играх и выиграл в каждой из них. Команда находится на шестой позиции конференции.