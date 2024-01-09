Форвард «Зенита»: проблемы в играх с лидерами связаны с перенастроем

26-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин назвал причину, из-за которой команда испытывает проблемы в матчах с лидерами.

«Уверен, что наша команда готова добиться максимального результата в этом сезоне. Да, в играх с лидерами у нас пока проблемы. Возможно, это связано с перенастроем. Не играем с главными конкурентами в свою истинную силу. Наступает скованность, лишнее напряжение. Хотя на тренировках всё получается. Вообще философия нашего тренера заключается в том, что никто не может выиграть у нас дважды. Увы, иногда такое случается», — сказал Вольхин в рубрике «За лицевой» на YouTube-канале «Зенита».

В данный момент санкт-петербургская команда находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. «Зенит» завоевал 34 очка, одержав 14 побед и потерпев шесть поражений.