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Скаут НБА раскрыл, как его коллеги относятся к ролевым игрокам «Майами»

Скаут НБА раскрыл, как его коллеги относятся к ролевым игрокам «Майами»
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Североамериканский журналист и эксперт Эрик Пинкус в своём последнем материале на Bleacher Report отобразил слова скаута Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по поводу ролевых игроков «Майами Хит», выступающих под руководством Эрика Споэльстры.

«В мире скаутов НБА существует такая истина: не подписывайте ролевых игроков «Хит». Если «Майами» отпускает их, на то есть причина — они, как правило, полностью выкладываются только при Эрике Споэльстре», — сказано в статье.

Отметим, что при Споэльстре в прошлом сезоне НБА раскрылись такие игроки, как Гэйб Винсент, Макс Страс, Калеб Мартин и Хэйвуд Хайсмит. Винсент по итогам минувшего межсезонья перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Страс, в свою очередь, в «Кливленд Кавальерс».

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