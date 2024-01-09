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Сегодня, 9 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 133:131;

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 112:119 (ОТ);

«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 128:136;

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 120:113;

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 116:132;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» —;

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Защитник «Шарлотт» Терри Розир отметился 39 очками, тремя подборами и восемью передачами.