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Все результаты игрового дня НБА 9 января

Все результаты игрового дня НБА 9 января
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Сегодня, 9 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 133:131;
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 112:119 (ОТ);
«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 128:136;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 120:113;
«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 116:132;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» —;

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Защитник «Шарлотт» Терри Розир отметился 39 очками, тремя подборами и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 131
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 26, Несмит - 17, Тёрнер - 16, Хилд - 15, Топпин - 13, Макконнелл - 12, Смит - 11, Нембард - 9, Халибёртон - 7, Браун - 7, Уокер, Нвора, Джонсон, Джексон, Шиппард
Бостон Селтикс: Браун - 40, Холидэй - 21, Порзингис - 19, Притчард - 14, Уайт - 13, Хорфорд - 11, Бриссетт - 6, Корнет - 5, Михайлюк - 2, Бэнтон, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
112 : 119
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Розир - 39, Бриджес - 24, Смит - 15, Ричардс - 10, Тор - 9, Миллер - 4, Букнайт - 3, Макгауэнс - 3, Менса - 3, Смит - 2, Блэк, Нтиликина
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Драммонд - 21, Вучевич - 21, Дерозан - 18, Лавин - 9, Уильямс - 8, Досунму - 6, Карузо - 5, Картер - 2, Терри - 2, Филлипс, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 136
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Кузма - 22, Джонс - 18, Авдия - 17, Шамет - 15, Кисперт - 11, Гэффорд - 9, Райт - 7, Кулибали - 5, Дэвис, Батлер, Гилл, Мускала, Галлинари, Оморуи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 31, Уильямс - 21, Джо - 16, Уиггинс - 13, Гидди - 9, Дорт - 7, Уоллес - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 22, Лав - 15, Жакез-мл. - 14, Робинсон - 14, Ричардсон - 12, Йович - 6, Лоури - 6, Хайсмит - 3, Кэйн, Робинсон, Брайант
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 32, Шенгюн - 22, Грин - 11, Уитмор - 11, Смит II - 10, Тэйт - 9, Холидей - 8, Томпсон - 5, Грин - 5, Ландейл, Оладипо, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 132
Юта Джаз
Ньютаун
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Миддлтон - 23, Бисли - 17, Лопес - 13, Портис - 8, Грин - 8, Джексон - 7, Ливингстон - 6, Коннотон - 6, Боучэмп - 3, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо
Юта Джаз: Кларксон - 21, Маркканен - 21, Секстон - 19, Джордж - 19, Коллинс - 19, Олиник - 13, Кесслер - 8, Данн - 5, Фонтеккио - 5, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
138 : 111
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 19, Зубац - 19, Леонард - 17, Мэнн - 14, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 9, Коффи - 9, Тайс - 6, Бостон - 5, Пламли - 1, Хиланд, Такер, Браун
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 20, Бил - 15, Гордон - 12, Аллен - 8, Нуркич - 8, Окоги - 4, Мету - 4, Гудвин - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Ли - 2, Ватанабэ - 1, Ойбанкс
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