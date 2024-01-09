Сегодня, 9 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 9 января:
«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 133:131;
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 112:119 (ОТ);
«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 128:136;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 120:113;
«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 116:132;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» —;
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Защитник «Шарлотт» Терри Розир отметился 39 очками, тремя подборами и восемью передачами.
- 9 января 2024
-
08:30
-
08:21
-
08:00
-
07:57
-
07:37
-
07:13
-
06:57
-
06:52
-
06:03
-
05:39
-
05:28
-
05:19
-
04:55
-
03:10
-
02:39
-
02:28
-
01:59
-
00:56
-
00:45
-
00:21
- 8 января 2024
-
23:58
-
23:45
-
23:22
-
22:59
-
22:33
-
22:22
-
21:57
-
21:39
-
21:11
-
20:56
-
20:47
-
20:21
-
20:00
-
19:51
-
19:29