Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Фрейзер: смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», я фанат Стефена Карри

Защитник «Зенита» Фрейзер: смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», я фанат Стефена Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился воспоминаниями о совместной игре с баскетболистом «Голден Стэйт» Брэндином Подзиемски в университете «Иллинойса». Они выступали в NCAA в сезоне-2021/2022.

«Он очень талантливый игрок. В том сезоне он очень усердно работал, но, когда мы играли вместе, Брэндин получал не так много времени. В университете по-разному распределяют время, когда ты пятикурсник и новичок. Но я всегда знал, что он хорош.

У нас с ним не было конфликтов. Я не знаю, какие между ним и тренером были отношения. У меня были прекрасные отношения с коучем, я провёл там пять прекрасных лет. Сейчас мы иногда общаемся с Брэндином, но не так часто.

Я смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», по крайней мере, когда могу, если у меня есть время между тренировками и матчами. Я большой фанат Стефена Карри, так что, знаете, просто видеть Брэндина, играющим в этой команде — это круто. Когда мне удаётся посмотреть матч, я всегда отправляю ему сообщение и говорю, как горжусь им. Он играет потрясающе. Я очень рад за него и волнуюсь. Очень хочу наблюдать за тем, как он продолжает развиваться», — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Брэндин Подзиемски был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2023 года под 19-м номером.

Сейчас читают:
Серый кардинал «Голден Стэйт». Брэндин Подзиемски как светлое пятно «воинов»
Серый кардинал «Голден Стэйт». Брэндин Подзиемски как светлое пятно «воинов»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android