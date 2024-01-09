Защитник «Зенита» Фрейзер: смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», я фанат Стефена Карри

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился воспоминаниями о совместной игре с баскетболистом «Голден Стэйт» Брэндином Подзиемски в университете «Иллинойса». Они выступали в NCAA в сезоне-2021/2022.

«Он очень талантливый игрок. В том сезоне он очень усердно работал, но, когда мы играли вместе, Брэндин получал не так много времени. В университете по-разному распределяют время, когда ты пятикурсник и новичок. Но я всегда знал, что он хорош.

У нас с ним не было конфликтов. Я не знаю, какие между ним и тренером были отношения. У меня были прекрасные отношения с коучем, я провёл там пять прекрасных лет. Сейчас мы иногда общаемся с Брэндином, но не так часто.

Я смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», по крайней мере, когда могу, если у меня есть время между тренировками и матчами. Я большой фанат Стефена Карри, так что, знаете, просто видеть Брэндина, играющим в этой команде — это круто. Когда мне удаётся посмотреть матч, я всегда отправляю ему сообщение и говорю, как горжусь им. Он играет потрясающе. Я очень рад за него и волнуюсь. Очень хочу наблюдать за тем, как он продолжает развиваться», — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Брэндин Подзиемски был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2023 года под 19-м номером.