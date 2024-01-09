Таунс назвал европейского баскетболиста, который сделал его лучше

Звёздный центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал, что Рики Рубио был первым игроком в Лиге, который помог ему освоиться в НБА.

«Первым человеком, который приветствовал меня в Миннесоте, был Рики. Он отвёл меня в ресторан и просто показал мне город. Он возил меня повсюду, показывал места, о которых я должен знать, и просто очень тепло приветствовал меня, дав почувствовать себя комфортно.

Я просто думаю, что Рикки всегда так относится ко всем своим товарищам по команде, он заставляет каждого чувствовать себя комфортно, его любят и о нём заботятся. Я говорю о нём даже не как о баскетболисте… а как о человеке. Я навсегда благодарен ему за то, что он сделал меня», — приводит слова Таунса Hoopswire.