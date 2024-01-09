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Морант одним эмодзи отреагировал на травму, из-за которой он пропустит остаток сезона

Разыгрывающий, лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором одним эмодзи отреагировал на свою травму плеча.

Морант использовал смайл синего сердца.

Ранее стало известно, что Морант пропустит остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/2028. В сезоне-2023/2024 игрок заработает $ 34 млн. Морант пропустил первые 25 матчей из-за дисквалификации по поводу демонстрации оружия на онлайн-трансляции.

В нынешнем сезоне скандальный разыгрывающий принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5. На данный момент «Мемфис» занимает 13-е место на Западе с 13 победами при 23 поражениях.