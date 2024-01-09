Эрни Джонсон рассказал, как он занимался со Шварценеггером в одном зале

Известный телеведущий Эрни Джонсон, выступающий на TNT с Чарльзом Баркли, рассказал историю о том, как он занимался в одном тренажёрном зале с Арнольдом Шварцнеггером.

«Однажды я был в спортзале. Приехал в город и пошел в спортзал. И там было только два человека. Я и Арнольд Шварценеггер. Я боялся даже прикоснуться к весам. Я просто думал: «Этот парень скоро закончит?» Я не хочу, чтобы он смотрел на меня, когда я беру гантели, делаю скручивания. Я просто стоял в углу и растягивался около 45 минут, пока он не ушел», — сказал Джонсон.

Баркли также рассказал историю о том, как он мог позаниматься со знаменитостью.

«Однажды я был в Лос-Анджелесе со своим агентом. Мы снимали 3-4 дня, я был измотан. Поэтому сказал: «Я вздремну перед ужином». На ужине мой агент говорит: «Пол Маккартни был зале». Я такой: «Йо, чувак. Почему ты меня не разбудил?» Он говорит: «Ты сказал, что хочешь вздремнуть». Я ответил: «Я хотел вздремнуть. Но мне не нужно было спать, если Пол Маккартни быть в спортзале»