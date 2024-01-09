Браун считает, что НБА должна расследовать спорную ситуацию в матче с «Индианой»

Игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун считает, что НБА должна расследовать спорную ситуацию во время матча с «Индианой Пэйсерс» (131:133).

В понедельник в Индиане у «Селтикс» был шанс оторваться от «Пэйсерс» за 3,2 секунды до конца матча. Джейлен Браун, похоже, получил удар в голову от Бадди Хилда во время прыжка, после чего были назначены штрафные. Но у «Индианы» остался запрос на видеоповтор, которым они воспользовались.

На повторе показалось, что Брауна действительно ударили в голову, что привело бы к двум штрафным броскам при равном счёте 131:131. Но мяч был спорно отменён, что привело к тому, что «Пэйсерс» забили мяч и получили шанс на победу.

«Я думаю, что он явно попал мне в голову. Думаю, им определённо нужно провести расследование, вот и всё, что я хочу сказать. Думаю, это было очевидно. Я никогда не слышал о том, что голова — это часть мяча. Для меня это не имеет никакого смысла», — приводит слова Брауна MassLive.