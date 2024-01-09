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Стало известно, где продолжит свою работу Боб Майерс

Стало известно, где продолжит свою работу Боб Майерс
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс присоединится к «Коммандерс» из НФЛ для помощи в поисках нового главного тренера и генменеджера. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Майерс отработал в «Голден Стэйт Уорриорз» девять последних сезонов, в течение которых команда четыре раза становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем. Его контракт с клубом истёк в конце июня. «Голден Стэйт» на пост генерального менеджера назначил Майка Данливи-младшего.

Ранее член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли подколол бывшего генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Боба Майерса.

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