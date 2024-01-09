Центровой «Автодора» перешёл в «Русичи» на правах аренды

Центровой «Автодора» Марат Цыбиков (215 см, 22 года) перешёл на правах аренды в курский клуб «Русичи», выступающий в Суперлиге.

Цыбиков стал игроком «Автодора» в 2022 году и принял участие в 11 матчах Единой лиги ВТБ.

«Желаем Марату набраться необходимого опыта, получить много игровой практики и ждём возвращения после окончания сезона!» — говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

6 января проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился победой «Автодора» со счётом 89:85.