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«Макгрэди надрал задницу Коби». Джордж рассказал, какая игра произвела на него впечатление

«Макгрэди надрал задницу Коби». Джордж рассказал, какая игра произвела на него впечатление
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, как он побывал на одной из игр НБА, когда команда Трэйси Макгрэди встречалась с Коби Брайантом.

По словам Джорджа, именно эта игра повлияла на него очень сильно.

«Я помню, как уходил с той игры. Я, конечно, большой фанат их обоих, но именно эта игра сделала меня тем, кем я являюсь сейчас.

Ти-Мак надрал Коби задницу. Не буду приукрашивать. В тот день Ти-Мак уничтожил Коби. Но что я вынес из той игры, так это то, что Коби был в равных условиях с Ти-Маком, а Ти-Мак не был в равных условиях с Коби.

Коби хотел такой матч-ап, а я просто сказал: «Чувак, это круто, вот как я хочу играть. Я хочу защищать лучшего игрока». Именно с такого взгляда на игру для меня всё и началось — я действительно хотел играть на обеих сторонах площадки против лучших», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

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