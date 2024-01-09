Рики Рубио получил государственную награду за спортивные заслуги

Правительство Испании наградило экс-разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» и самого ценного игрока (MVP) чемпионата мира по баскетболу 2019 года Рики Рубио Большим крестом Королевского ордена спортивных заслуг. Это было подтверждено министром спорта Пиларом Алегрией после заседания Совета министров.

Напомним, ранее 33-летний Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

Ранее звёздный центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал, что Рики Рубио был первым игроком в лиге, который помог ему освоиться в НБА.