Спасатели повторно обследуют реку в поисках пропавшего игрока «Барнаула»

Поисковая организация «Поиск пропавших детей» сообщила, что поиски 20-летнего форварда «Барнаула» Антона Петухова, пропавшего в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря, возобновятся после получения новой информации от полиции.

«Поиски продолжатся, пока пропавший не будет найден. Никто не собирается прекращать поиски Антона Петухова. Про весну речь идёт об обследовании тех территорий, к которым невозможно подобраться зимой. Например, участки под толстым слоем льда, где на дне скопление тины. В таких условиях наш подводный дрон не сможет работать, так как водоросли просто забьют вентиляторы и обездвижат устройство.

Обследование участков идёт по доступной местности, также продолжается распространение ориентировок и оповещение населения ближайших населённых пунктов о том, чтобы они обращали внимание на подозрительные вещи на водоёмах вблизи их населённых пунктов.

Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно‑розыскные мероприятия и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем дополнительно выходить на обследование обозначенного участка.

Сейчас мы ждём новые вводные от полиции. И, как только появится необходимость, волонтёры готовы снова выйти на поиск. У нас есть для этого оборудование и люди. Также на этой неделе планируем повторно выйти к воде, чтобы осмотреть место и возможную траекторию падения Антона Петухова и в зависимости от этого просчитать, где и куда его могло вынести течением», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.